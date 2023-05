De gameverslaving van Frank Underwood • Netflix • 26-05-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

De games die Frank Underwood speelt, vertellen een hoop over de man zelf en de verhaallijn die komen gaat. In seizoen vijf zou hij nog wel eens kunnen teruggrijpen naar zijn oude, vertrouwde shooters.

Wie denkt aan House of Cards en games, denkt in de eerste plaats aan de politieke spelletjes die Frank Underwood speelt in het Witte Huis. Sinds het eerste seizoen speelt de konkelende politicus echter ook videogames. Het bleek dat Underwood de opvallende hobby had om stoom af te blazen door genadeloos tegenstanders neer te knallen in Killzone 3. Een verrassinkje, dat niet alleen extra cachet gaf aan Kevin Spaceys personage maar ook een meta-knipoog was van de makers; Spacey was daarvoor gecast als gamepersonage Jonathan Irons in een ander shooterspel, namelijk Call of Duty: Advanced Warfare.

Een aantal seizoenen later blijken de games meer te zijn dan dat: ze vormen een dankbare metafoor voor de plot en eigenschappen van Underwood zelf. Frank schiet wanneer hij wraak wil, en maakt puzzels als hij zich in een netelige positie bevindt.

In seizoen drie heeft Underwood de smaak te pakken van indiegame Monument Valley, waarin prinses Ida door een labyrint navigeert. De mobiele game blijkt meer te zijn dan beeldspraak over navigeren door een verraderlijk politiek landschap: Underwood raakt geïntrigeerd door schrijver Thomas Yates (Paul Sparks) na zijn eloquente recensie van de app, en contracteert hem als auteur van zijn biografie. Ustwo, het bedrijf achter Monument Valley, bleek speciaal voor de serie een versie van de game ontwikkeld te hebben met één level, zodat continuïteit gemakkelijker vol te houden was tijdens het filmen. Uiteraard schoot de verkoop van Monument Valley naar de top van de appstore in de dagen na de uitzending.

https://www.youtube.com/watch?v=D-rMd2eR04o

Een paar afleveringen later komt Yates met zijn eigen game op de proppen; hij toont Underwood de surreële game The Stanley Parable op zijn laptop. In dit interactieve spel is er een vertelstem die de speler kan volgen of negeren, waardoor verschillende acties tot verschillende eindes kunnen leiden. The Stanley Parable brengt Underwood in vertwijfeling over het wel of niet volgen van de regels.

Yates: Chaos takes over. Randomness. It’s impossible to follow the rules.

Underwood: It’s too much like my real life.

In seizoen vier zit Underwood tijdelijk vast in een ruimte met politieke tegenstander Will Conway (Joel Kinnaman). De president vraagt zijn rivaal of hij games speelt, waarna Conway schoorvoetend toegeeft de Britse Miniclip-game Agar.io te spelen.

Conway: You start out as a little dot. And then you go around eating these other dots and you get bigger. And the bigger you get, you gotta avoid getting eaten by the bigger players. Meanwhile, you’re trying to eat the smaller players.

Underwood: Sounds a little like running for president.

Net als Ustwo maakte Miniclip een aangepaste versie van de game voor House of Cards; in Agar.io speel je namelijk tegen andere individuele spelers, die hun stip kunnen personaliseren met afbeeldingen. Aan UK Business Insider legde een woordvoerder van Miniclip uit dat het niet de bedoeling was dat er per ongeluk een afbeelding van Barack Obama of Hillary Clinton het beeld in zou zweven. Evenals Monument Valley steeg Agar.io enorm in populariteit nadat het in House of Cards verscheen.

De games vormen doorzichtige beeldspraak ter versiering van een gemiddelde House of Cards-aflevering, en benadrukken daarnaast de verrassende, onverwachte kant van Underwood die kijkers al vier seizoenen geboeid houdt.

Nu seizoen vijf er bijna is, is daar ook de vraag welke game er dit keer voorbij zal komen – als dat gebeurt. Een goede kandidaat zou in dat geval de Zweedse app Pan-Pan kunnen zijn, of het Zuid-Koreaanse After the End: Forsaken Destiny, beiden populaire, dynamische puzzelapps die visueel wat weghebben van Monument Valley. Ook toepasselijk is Plague Inc., waarbij Underwood zijn moordlustige neigingen kan botvieren op pogingen de wereldbevolking zo snel mogelijk uit te roeien. Doolhofapp Dotzy vereist dat de speler zo beheerst mogelijk blijft terwijl de spanning oploopt, wat zich goed leent als metafoor. En natuurlijk bestaat altijd de optie dat Underwood teruggaat naar zijn oude vertrouwde shooters. Eén ding is zeker: de president discrimineert niet tussen verschillende platformen – app, PC, PlayStation, hij speelt het allemaal.

Het nieuwe seizoen van House of Cards is te zien op Netflix vanaf 30 mei 2017.