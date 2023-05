De 69e uitreiking van de Emmy’s: De politiek sijpelt door • TV , Recensie • 18-09-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Grote winnaars zijn The Handmaid’s Tale en Big Little Lies.

Met een musicalachtige, vrolijke openingssketch, waarin gastheer Stephen Colbert wordt bijgestaan door acteurs Allison Janney en Anthony Anderson (en een hele trits gastrollen van allerlei pluimage), werd zondagavond tijdens de 69e uitreiking van de prestigieuze Emmy’s meteen de toon gezet: wij televisiemakers laten ons humeur niet verpesten door het bewind van Donald Trump. ‘Emmy’s win je wel met the popular vote ’, aldus Colbert. Hier heeft de meerderheid van het electoraat (de leden van de Academy) het wél voor het zeggen.

De onverwachte komst van persvertegenwoordiger en minkukel Sean Spicer, die zichzelf speelt in een hilarische sketch, leidt vervolgens tot verbaasde blikken. Melissa McCarthy die Spicer zo geweldig nadeed in het afgelopen seizoen van Saturday Night Live (SNL), kan er wel om lachen. Over SNL gesproken: de sketchshow ontving een Emmy, evenals Kate McKinnon. Alec Baldwin won voor zijn briljante vertolking van Trump. Zo sijpelt de gepolariseerde Amerikaanse politiek telkens door in de avond die eigenlijk bedoeld is als een viering van het televisietijdperk, aldus Colbert. ‘We vieren onszelf; vanavond bingekijken we onszelf.’

Maar alles is politiek, getuige een sneer naar HBO: ‘De confederatie is weer terug.’ Daarmee verwijst Colbert in zijn fijnbesnaarde doch bijkans gepeperde monoloog naar de plannen van de kabelzender om een dramaserie te produceren waarin wordt gevisualiseerd hoe Amerika eruitzag als de slavernij nooit was afgeschaft. Dat idee lijkt voor vele Amerikanen stiekem een diepgewortelde wens te zijn; waarom zou je daaraan gehoor willen geven? Gelukkig staat deze avond eveneens in het teken van diversiteit: gekleurde acteurs als Viola Davis worden door Colbert gecomplimenteerd.

Maar zo rooskleurig ziet de toekomst van televisie er in werkelijkheid niet uit, als je het hebt over de omarming van diversiteit: de showrunners voor het komende jaar zijn overwegend wit en man, zo blijkt uit onderzoek van Variety. Niettemin gingen zondagavond veel prijzen naar mensen van kleur. Riz Ahmed won voor zijn rol als Nasir in The Night Of; Donald Glover voor zijn rol als Earn Marks in het door hem geschreven Atlanta. Ook Sterling K. Brown (This is Us) viel in de prijzen. De grote winnaar van de avond was overigens The Handmaid’s Tale, met onderscheidingen voor beste dramaserie en beste actrice (Elisabeth Moss).

Dat uitgerekend The Handmaids Tale acht Emmy’s heeft gewonnen ligt onder meer aan de afwezigheid van Game of Thrones – die doen volgende jaar weer mee – en aan het opzienbarende onderwerp: Moss speelt een in een dystopische toekomst een vrouw die leeft als een horige, in een door religie gedomineerde maatschappij. Hoewel de roman waar de serie op gebaseerd is al ruim dertig jaar oud is, zijn dergelijke thema’s anno 2017 vaak gehoord gespreksonderwerpen onder Amerikanen. Waarmee wordt bewezen hoezeer kwaliteitstelevisie een spiegel van de samenleving kan zijn. Ook de politieke satire van Veep slaagt daarin: de komedie werd uitgeroepen tot beste komedieserie. Hoofdrolspeler Julia ontving haar zesde (!) Emmy voor haar rol als politica Selina Meyer.

Een andere grote winnaar was HBO-serie Big Little Lies, met zes Emmy’s. Waaronder onderscheidingen voor Nicole Kidman en Alexander Skarsgard. De zoen die Kidman haar tegenspeler gaf op weg naar het podium, werd veelbesproken op sociale media. Evenals de dynamiek tussen gastpresentatoren McCarthy en Dave Chappelle die een beeldje mochten uitreiken. De laatstgenoemde proclameert: ‘Ik heb de repetitie gemist.’ Waarop McCarthy reageert: ‘Daar merk ik niets van.’ Ook over het feit dat Westworld en Stranger Things met lege handen naar huis gingen, werd achteraf hevig gedelibereerd. De Academy heeft deze ontzaglijk populaire televisieseries dit jaar genegeerd. Dat is veelzeggend: Netflix, HBO, Amazon en andere VOD-diensten grossieren in kwaliteitstelevisie; de concurrentie is en blijft groot.