Daughters of Destiny van Netflix heeft trailer • Nieuws • 30-06-2017

Vijf straatarme vrouwen uit India proberen een beter leven op te bouwen in de trailer voor Daughters of Destiny.

De vierdelige documentaire van Netflix volgt vijf families die deel uitmaken van de Dalit, een van armste bevolkingsgroepen ter wereld. De jonge dochters krijgen echter de kans om zich daarvan los te maken. Als tieners mogen ze namelijk gaan leren en leven in de Shanti Bhavan, een uniek scholencomplex in Tamil Nadu. Niet alleen om later hun ouders te kunnen onderhouden, maar ook om de toekomst van hun eigen kinderen veilig te stellen. Regisseur Vanessa Roth mocht zeven jaar lang filmen bij de Shanti Bhavan. Roth won in 2008 een Oscar voor de korte film Freeheld. Van het LGBT-drama werd in 2015 ook een volwaardige speelfilm gemaakt, met hoofdrollen voor Julianne Moore en Ellen Page.

Daughters of Destiny is vanaf 28 juli te zien op Netflix.