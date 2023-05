Daughters of Destiny: een kans voor kansarmen • Recensie • 31-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De vierdelige Netflix-documentaireserie verhaalt over een man met een droom en de hoop die hij minder bedeelde kinderen in India geeft.

Vier jaar oud zijn ze als ze geselecteerd worden: de kinderen die naar Shanti Bavan mogen. Dit internaat in de Indiase deelstaat Tamil-Nadu werd 17 jaar geleden gesticht door de Indiaas-Amerikaanse zakenman Abraham George. Het doel: kinderen uit kansarme gezinnen (maximaal één per gezin) een kans geven door ze een goede opleiding te geven en daarmee proberen de armoedecirkel in India te doorbreken. Onder de leerlingen, die blijven tot het moment dat ze gaan studeren, bevinden zich ook veel onaanraakbaren; kinderen uit de onderste bevolkingslaag in India. Officieel is kastendiscriminatie verboden, maar het is een verschijnsel dat – zeker op het platteland – in de praktijk nog volop bestaat.

Op het eerste gezicht lijkt vier afleveringen van een uur wat veel om dit onderwerp te belichten. Het sterkte punt is echter dat de makers gekozen hebben voor de lange adem: er is namelijk gefilmd over een periode van zeven jaar. De makers krijgen daardoor niet alleen de kans de ontwikkelingen op langere termijn te schetsen en dicht op de huid van hun onderwerp te zitten. Het verhaal krijgt ook de kans de situaties verder uit te diepen en bredere thema’s aan te snijden. De focus ligt hierbij bij enkele meisjes; de groep die normaal gesproken de minste kansen krijgt in India.

De meiden – allemaal even aansprekend en welbespraakt – moeten namelijk zien te balanceren tussen twee culturen. De ambitieuze, mondige manier die ze op school leren, een plek waar ook veel westerse vrijwilligers rondlopen. En de conservatieve situatie thuis, waar vrouwen hun onderdanige rol moeten kennen en uithuwelijken op jonge leeftijd nog de normaalste zaak is. De druk van de familie om mee te helpen in de kost of te gaan trouwen is dan ook groot.

De thuissituatie van de meiden komt ook uitgebreid aan bod in Daughters of Destiny. De tijd die regisseur Vanessa Roth en de overige makers in deze met liefde gemaakte documentaireserie hebben gestoken betaald zich uit in een hoopvol portret van een groep aanvankelijk kansloze meiden.

Daughters of Destiny is te zien op Netflix