Damsel: Millie Bobby Brown (Stranger Things) als pittige prinses Netflix , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 1956 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Damsel wil anders zijn dan alle andere sprookjes, maar weet nergens echt te verrassen.

'Er bestaan verhalen over ridderlijkheid waarin de heldhaftige ridder de dame in nood redt. Dit is niet zo’n verhaal.'

Een ding moet je de makers nageven: Damsel doet wat de disclaimer aan het begin belooft. Er is een prinses (Millie Bobby Brown, Stranger Things), een prins (Nick Robinson, Love, Simon, Maid), een stiefmoeder (Angela Bassett, Black Panther, 9-1-1) en een draak (de heerlijk rokerige stem van Shohreh Aghdashloo, The Expanse), maar daar houden de vergelijkingen met eerdere zoete prinsessen-sprookjes wel op.

Prinses Elodie (Brown) stapt redelijk nuchter haar huwelijk met de welvarende prins Henry (Robinson) in. Haar noodlijdende volk wordt er beter van en Henry is niet onaardig. Maar misschien had ze beter wel eerst de kleine lettertjes in haar huwelijkscontract kunnen lezen…

© John Wilson / Netflix

Het is altijd lovenswaardig wanneer een sprookjesverhaal van het standaardcliché van het meisje in nood probeert af te wijken. Zo maakte Ever After van Assepoester (Drew Barrymore) een pittige tante die zichzelf prima kon redden - dank u wel - en gaf Shrek een interessante draai aan het prinses en de draak verhaal.

© John Wilson / Netflix

Je kan het ook zeker slechter treffen dan met een regisseur als Juan Carlos Fresnadillo (Intacto, 28 Weeks Later). Helaas laat het script van Dan Mazeau (Wrath of the Titans, Fast X) het afweten. Zo krijgen kwaliteitsacteurs als Robin Wright (de moeder van Henry), Ray Winstone (de vader van Elodie) en Bassett nauwelijks iets te doen. Maar het grootste probleem is het trage tempo. De twee grote twists zijn vooraf al zo duidelijk aangekondigd dat het vooral wachten is tot de personages eindelijk ook tot de conclusies komen die je als kijker al lang hebt getrokken.