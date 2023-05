Castlevania S01: gruwelijk, bloederig en meestal zonder hoop • Netflix , Recensie • 09-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Castlevania is een grauwe, gewelddadige animatie maar toont toch een menselijk verhaal.

Het is een opgave om interactief entertainment te bewerken in een vastomlijnd script. De meeste videospeladaptaties zijn geen groot succes – zie Michael Fassbender’s Assassin’s Creed, Prince of Persia: The Sands of Time of Warcraft. Netflix gaat de uitdaging aan samen met schrijver Warren Ellis (Red, G.I. Joe:Resolute). De animatie Castlevania is een gedeeltelijke hervertelling van het Nintendo spel Castlevania III: Dracula’s Curse uit 1989.

Het spel zelf bevat een dun plot: de vampierjager Trevor Belmont (stem van Richard Armitage, The Hobbit), die door de wereld reist om Dracula Vlad Tepes (stem van Graham McTavish, Preacher) te verslaan en te voorkomen dat Dracula’s demonische leger het vijftiendeeeuwse Europa vernietigt. Onderweg ontmoet hij drie bondgenoten: een tovenaar Sypha, de piraat Grant en de zoon Alucard Dracula. De serie was oorspronkelijk een animatie film maar het is opgedeeld in vier afleveringen van gemiddeld 25 minuten. Netflix heeft inmiddels al het groen licht afgegeven voor het tweede seizoen.

Castlevania lijkt op het eerste gezicht een traditioneel verhaal van goed tegen kwaad maar in de eerste aflevering blijken de makers een andere weg in te slaan dan het standaard zwart-wit moraal van de originele videospellen. Hier lijkt Dracula bijna een sympathiek karakter in tegenstelling tot de gebruikelijke cartoonachtige schurk met een ongerechtvaardigde hang naar het kwaad. Dracula ontmoet Lisa, een mens die geïnteresseerd is in wetenschappelijke ontdekkingen. De animatie toont een intellectuele partnerschap tussen een onsterfelijk wezen en een mens. Lisa sterft nadat ze beschuldigd werd van hekserij en ketterij door de oudsten van de Kerk. Haar dood wekt de toorn van Dracula en opent een cyclus van verdriet, schuld en geweld.

De serie worstelt soms om het persoonlijke verhaal te verzoenen met het ontluikende kwaad in het middeleeuwse Castlevania. De duistere sfeer die de stad overspoelt, wordt soms aangevuld met interessant scenes gelinkt aan de mythologie van het Castlevania universum. In dit universum is geen enkel karakter beschermd tegen de lelijkheid van een wereld waar een liefdevolle God nergens te vinden is.

De animatie bevat vrij grafische beelden: afhakken van ledematen, bloeden en braken. Het geweld wordt niet altijd gerechtvaardigd. Hierdoor voelen sommige gewelddadige scenes soms te gelikt en stilistisch aan. Qua stemprestaties brengt Richard Armitage een gevoel van droge humor mee als de anti-held Trevor, een egoïstische man die worstelt om de mensheid te beschermen tegen Dracula’s demonen.

Castlevania is gruwelijk, bloederig en meestal zonder hoop. Het kwaad heeft nog niet gewonnen maar het komt naarstig dichterbij.

Castlevania S01, vanaf 7 juli op Netflix