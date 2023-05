Brad Pitt wil de oorlog winnen in War Machine • Nieuws • 11-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix toont de opkomst en ondergang van een eigenzinnige legergeneraal in de nieuwe trailer voor War Machine.

War Machine werd geschreven en geregisseerd door David Michôd, bekend van films als Animal Kingdom en The Rover. De hoofdrol ging naar Brad Pitt, die al eerder leiding gaf aan soldaten in films als Inglourious Basterds en Fury. Hier geeft hij gestalte aan de excentrieke generaal McMahon, die naar voren wordt geschoven om in Afghanistan de NAVO-troepen aan te voeren. Door zijn bizarre gedrag komt hij daar niet alleen letterlijk onder vuur te liggen. McMahon werd gebaseerd op generaal Stanley McChrystal, die destijds na een controversieel profiel van journalist Michael Hastings uiteindelijk zijn ontslag indiende. De film heeft bijrollen voor Ben Kingsley, Tilda Swinton, Topher Grace en Alan Ruck.

Michôd baseerde War Machine op een door Hastings geschreven boek, maar de verfilming ervan dient tegelijkertijd ook als absurdistische parodie. Vanaf 26 mei te zien bij Netflix.