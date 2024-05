Blue Lights: tweede seizoen van politieserie start in juni op BBC First

De misdaadserie die zich afspeelt in Belfast is afkomstig van de scenaristen van The Salisbury Poisonings en de producenten van Line of Duty en Marcella.

Het tweede seizoen van Blue Lights ging in april van start op de Britse televisie en binnenkort is ook Nederland aan de beurt: vanaf vrijdag 14 juni zie je elke week een nieuwe aflevering op BBC First. In de tweede reeks beginnen agenten Grace (Sian Brooke), Annie (Katherine Devlin) en Tommy (Nathan Braniff) de gevolgen van hun veeleisende werk steeds meer te voelen, vooral wanneer het stadscentrum van Belfast overspoeld wordt door drugs. Ondertussen proberen Grace en Stevie (Martin McCann) als collega's samen te werken zonder aan een romantische relatie te beginnen. Helen (Joanne Crawford uit Line of Duty) staat onder enorme druk om de misdaadstatistieken te verbeteren, maar met de beperkte middelen lijkt het een verloren strijd. Blue Lights is afkomstig van de scenaristen van The Salisbury Poisonings en is al zeker van een derde en een vierde seizoen. Het eerste seizoen is vanaf zaterdag 1 juni wekelijks te zien op NPO 3.