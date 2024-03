Blue Lights: eerste blik op tweede seizoen van BBC-serie

Met de komst van het eerste seizoen werd Blue Lights werd vorig jaar bestempeld als een van de beste nieuwe politieseries en ook de première van het tweede seizoen komt dichterbij: de tweede reeks gaat maandag 15 april van start op BBC One. Op een Nederlandse startdatum - mogelijk bij BBC First, waar vorig jaar ook het eerste seizoen in première ging - is het nog even wachten. Blue Lights volgt een aantal beginnende agenten die werkzaam zijn in de Noord-Ierse stad Belfast. Sian Brooke (Trying) is te zien als Grace Ellis, die haar baan als maatschappelijk werker verruilde voor een baan bij de politie, en de andere twee groentjes worden gespeeld door Katherine Devlin en Nathan Braniff. Derek Thompson (Casualty) maakt dit seizoen zijn debuut als de gepensioneerde agent Robin Graham. Blue Lights werd ontwikkeld door Declan Lawn en Adam Patterson (The Salisbury Poisonings, Rogue Agent). De serie krijgt ook een derde en een vierde seizoen.