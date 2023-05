Bloodline S3 vanaf 26 mei te zien op Netflix • Nieuws • 17-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix onthult de terugkeer van Bloodline in een eerste teaser. Het derde en laatste seizoen is te zien vanaf 26 mei.

Bloodline draait om de hardwerkende familie Rayburn. Moeder Sally (Sissy Spacek) runt een hotel in de Florida Keys en heeft drie succesvolle kinderen, gespeeld door Kyle Chandler, Linda Cardellini en Norbert Leo Butz. Haar oudste zoon Danny (Ben Meldelsohn) is echter het criminele pad op gegaan en zijn terugkeer zorgt voor een heleboel complicaties. In het derde seizoen bereiken alle donkere familiegeheimen van de Rayburns hun kookpunt. De hele cast keert terug voor de nieuwe reeks, inclusief Mendelsohn, die vorig jaar nog een Emmy won voor zijn acteerwerk in het tweede seizoen. De stopzetting van de serie heeft mogelijk te maken met het feit dat het filmen in Florida, waar de serie wordt opgenomen, belastingtechnisch inmiddels een stuk duurder is geworden.

Het allerlaatste seizoen van Bloodline bestaat uit tien nieuwe afleveringen. Bekijk hieronder alvast het voorproefje en lees ook ons eindoordeel over het tweede seizoen van de serie.