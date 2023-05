Bloodline S2: het finale oordeel • Recensie • 30-05-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

André Nientied zag dit weekend ook de laatste twee afleveringen van het tweede seizoen Bloodline. En? Is het wat?

De moord op Danny Rayburn, in de laatste aflevering van het eerste seizoen van Bloodline , beheerst ook het gehele tweede seizoen. Broer John Rayburn, tevens huisvader en rechercheur, werkt zich steeds verder in de nesten in zijn pogingen de moord toe te dekken. Nu is het toe te juichen dat een moord in een Amerikaanse dramaserie eens níet als een tussendoortje wordt afgedaan, maar het werpt wel een zware schaduw op het tweede seizoen. Anders gezegd: als er een WK getergd kijken bestond, zou Kyle Chandler het als John zonder twijfel winnen. Aan zijn echte werk komt hij niet meer toe en dat de ambitieuze diender zich ook nog verkiesbaar stelt als county sheriff was achteraf misschien niet zo’n goed idee.

In het tweede seizoen werd Ben Mendelsohn als Danny node gemist, en dat gemis werd niet goed gemaakt door de vele flashbacks – en al helemaal niet door de noodgreep hem als fictieve gesprekspartner van John te laten optreden.

Wel een aanwinst was Owen Teague als Nolan, de zoon van Danny, maar diens moeder Eve (gespeeld door de Britse actrice Andrea Riseborough), begon de kijker met haar kinderlijke gedrag al snel op de zenuwen te werken. John Leguizamo voegde daarentegen als Ozzy een nieuwe memorabele smeerlap aan zijn filmografie toe.

Het spannende open einde suggereert een derde seizoen, maar dat moeten de makers van Bloodline niet opnieuw laten draaien om Danny, waarvan we al in seizoen 1 afscheid moesten nemen. Nu wisten ze de spanning nog nét tien delen te rekken, maar die rek is er nu wel uit.