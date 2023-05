Blindspot krijgt derde seizoen • Nieuws • 11-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Blindspot is alsnog zeker van een derde seizoen. De actieserie met Jaimie Alexander wordt in Nederland uitgezonden door Veronica.

De verlening is redelijk verrassend, want veel kenners hadden verwacht dat Blindspot na het tweede seizoen door zender NBC zou worden stopgezet. Het eerste seizoen werd in 2015 namelijk zeer goed bekeken, maar nadat het tijdslot voor het tweede seizoen werd verplaatst naar de woensdagavond, raakt de serie alsnog een boel kijkers kwijt. Toch lijkt de zender voorlopig nog genoeg vertrouwen te hebben. In de serie van bedenker Martin Gero (Stargate) en producent Greg Berlanti (Arrow) stuit de FBI middenin Times Square op een naakte vrouw die onder de tatoeages zit. De inkt op haar lichaam blijkt uiteindelijk een gevaarlijke samenzwering te onthullen. Alexander (bekend als Lady Sif in de Thor-films) geeft in Blindspot gestalte aan de mysterieuze ‘Jane Doe’ en Sullivan Stapleton (Strike Back, 300: Rise of an Empire) speelt de FBI-agent die zich over haar ontfermt.