Best. Christmas. Ever!: romantische kerstfilm komt in november naar Netflix

Ook dit jaar heeft Netflix weer een romantische kerstfilm in aantocht: zangeres Brandy Norwood (Queens) geeft in Best. Christmas. Ever! gestalte aan Jackie, die elk jaar rond de feestdagen een indrukwekkende kerstnieuwsbrief rondstuurt waar haar oude vriendin/rivaal Charlotte (Heather Graham) jaloers van wordt. Wanneer Charlotte rond de feestdagen per toeval in de sneeuw bij Jackie voor de deur staat, wil ze bewijzen dat het leven van Jackie lang niet zo perfect is als dat ze zelf doet voorkomen. Jason Biggs (American Pie) heeft een bijrol als de partner van Charlotte. De regie van de film was in handen van Mary Lambert (Pet Sematary), die eerder al de kerstfilm A Castle for Christmas met Brooke Shields maakte voor Netflix.