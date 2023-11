Benedetta: Franse film van Paul Verhoeven in december te zien bij de NPO

Het door Paul Verhoeven geregisseerde Benedetta op vrijdag 15 december te zien bij NPO 2. Benedetta is na Elle de tweede Franstalige film van de Nederlandse regisseur. Het psychologische drama draait om een non (Virginie Efira, ook te zien in Elle) die in de 17e eeuw deel uitmaakt van een Italiaans klooster. Daar krijgt ze uiteindelijk een liefdesrelatie met een andere non (Daphné Patakia), terwijl ze geplaagd wordt door religieuze visioenen. Ook Charlotte Rampling (DNA) is in het drama te zien. Benedetta is een (losse) adaptatie van het boek Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy. Overigens werd enkele jaren geleden onthuld dat Verhoeven nog een derde Franstalig project gaat maken: een tv-serie gebaseerd op het boek Bel Ami. Verder zou hij nog een Amerikaanse thriller van de scenarist van RoboCop in ontwikkeling hebben.