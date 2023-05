Beelen tipt: Grace • Muziek • 04-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Grace heeft niks te maken met Manhattan, of miss Jones en ook niet met Glennis. Grace is de 19 jarige zus van Conrad Sewell. Een singersongtalent uit Australië die met ‘Firestone’ van Kygo (en stiekem de Nederlandse Martijn Konijnenburg) een wereldhit had. Haar album FWA staat voor Forget My Attitude en klinkt heel erg als Amy Winehouse.

‘You don’t own me’ is een bewerking van een nummer dat wij het beste kennen als ‘Zeg maar niets meer’ van André Hazes. ‘How to love me’ is een mooie pianoballad waar je echt goed haar zangkwaliteiten hoort.

‘Boys boys boys’ is een jazzy zomerhit waar ze klinkt als Mariah terwijl ze in ‘Hell of a girl’ weer zo fris klinkt als Meghan Trainor. Als dit je debuutlangspeler is op je negentiende, dan ligt de wereld aan je voeten.

Grace – FMA (Sony)