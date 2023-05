Beelen tipt: Kraak & Smaak • Muziek • 16-06-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Juicy Fruit is het vijfde funky album van die gasten uit Leiden. Ivar Vermeulen en Berenice van Leer zijn inmiddels een soort vaste gast-vocalisten en horen inmiddels wel zo’n beetje bij het trio.

Juicy Fruit is het vijfde funky album van die gasten uit Leiden. Ivar Vermeulen en Berenice van Leer zijn inmiddels een soort vaste gast-vocalisten en horen inmiddels wel zo’n beetje bij het trio. Maar er werken ook wat andere internationale artiesten aan mee, zoals Eric Biddines (Midas Touch) en Mayer Hawthorne. Het is echt disco-a-gogo en je hoort vaak ook dat bepaalde rifjes soundalikes zijn van hun grote hits als ‘The message’ (My mind’s made up) of ‘On the beat’ (I Don't know why). Je kan er wel heel loom van worden. Maar gelukkig is daar ‘Alone with you’ om het lekker up te maken met de Australische Cleopold.

Het is alles bij elkaar een funky, warm bad. Een soort elektronische Pharrell. Check ze op Festival Mundial dit weekend of op het Wicked Jazz Sounds Festival. In het najaar zijn ze ook nog even in Nederland. Voor de rest is Kraak & Smaak al jaren een wereldact.