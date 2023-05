Battlefield-videogame in ontwikkeling als tv-serie • Nieuws • 12-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Verfilmingen van videogames zijn als bioscoopfilm – zoals je eerder bij ons kon lezen – nooit echt een succes en dus probeert Paramount het nu met Battlefield op het kleine scherm.

Paramount TV gaat namelijk in samenwerking met Anonymous Content aan de slag met een tv-adaptatie van het populaire computerspel. De oorlogssimulatie van game-ontwikkelaar DICE is sinds de uitgave van de eerste titel in 2002 wereldwijd door ruim 60 miljoen mensen gespeeld. ‘Door de dynamische verhaallijn in combinatie met de loyale fanbase is het voor ons zeer aantrekkelijk om Battlefield om te zetten in een tv-serie’, liet Paramount weten.

Via Anonymous Content zal de serie geproduceerd worden door Michael Sugar. De producent won onlangs nog een Oscar met het journalistieke drama Spotlight. Hoewel Anonymous Content nog nooit eerder een videogame adapteerde, hebben ze al wel ervaring met tv-series. Zo produceerde het bedrijf Mr. Robot voor USA en True Detective voor HBO. Verder details over de verfilming van Battlefield zijn op dit moment nog niet beschikbaar.