Ballerina: spectaculaire thriller zonder diepgang

De rest van deze scène laat zich wel raden. Ok-ju (Jeon Jong-seo uit Burning) maakt moeiteloos korte metten met de schurken. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen (dat is ook de evidente insteek van de film), maar de Zuid-Koreaanse was een bodyguard en is nog steeds een moordmachine. Op een dag krijgt ze per post een paar spitzen toegestuurd met een briefje. Het pakket blijkt van een vriendin (een ballerina) die vermoord is. Kan Ok-ju de dader traceren en straffen? Het antwoord op die vraag is eigenlijk al in de bovengenoemde openingsscène gegeven. En sowieso moet Ballerina het niet van diepgang hebben en wel van voorspelbaarheid.