Into the Badlands krijgt derde seizoen • 26-04-2017

Into the Badlands is zeker van een derde seizoen. Het vechtsportdrama is een van de best bekeken series op AMC.

De zender besloot ook het aantal afleveringen op te schroeven. Waar het huidige tweede seizoen – dat momenteel in volle gang is – bestaat uit tien afleveringen, zal dat aantal voor de derde reeks verhoogd worden naar zestien stuks. Into The Badlands is losjes gebaseerd op het Chinese verhaal Journey to the West en speelt zich af in een feodaal tijdperk. De keiharde krijger Sunny (Daniel Wu) en zijn jonge metgezel M.K. (Aramis Knight) trekken samen door het land, op zoek naar verlichting. Voor het tweede seizoen werd Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) aan de cast toegevoegd. Andere rollen in de serie zijn er voor Marton Csokas (The Lord of the Rings: The Return of the King), Oliver Stark (Underworld: Blood Wars) en Emily Beecham (28 Weeks Later).

Into the Badlands werd bedacht door Alfred Gough en Miles Millar (Shanghai Noon, Shanghai Knights). Het derde seizoen moet in 2018 op televisie verschijnen.