Bad Banks: Duitse thrillerserie met Barry Atsma verdwijnt van Netflix

Na zijn rol in de Britse serie The Split mocht Barry Atsma in de Duitse thriller gestalte geven aan een werknemer bij een investeringsbank in Frankfurt.

De financiële thriller Bad Banks wordt binnenkort uit het aanbod van Netflix verwijderd: de Duitse serie is nog tot en met donderdag 9 november bij de vod-dienst te zien. Het nieuws werd als eerst opgemerkt door de website Netflix-Nederland.nl. Bad Banks volgt een jonge vrouw (Paula Beer) die het probeert te maken in de keiharde financiële sector. Ze krijgt een droombaan bij een grote investeringsbank in Frankfurt, maar lijkt op de achtergrond echter nog steeds gemanipuleerd te worden door haar oude werkgever. Beer is in de serie te zien samen met Barry Atsma (The Split), die gestalte geeft aan de nieuwe leidinggevende van haar personage. Lees ook ons interview waarin de Nederlandse acteur vertelt over zijn Duitstalige rol. Bad Banks bestaat uit twee seizoenen met elk zes afleveringen.