Atlas: trailer voor Netflix-film met Jennifer Lopez

Na het vorig jaar verschenen The Mother is Jennifer Lopez binnenkort opnieuw te zien in een Netflix-film: het door haarzelf geproduceerde Atlas verschijnt vrijdag 24 mei bij de vod-dienst. De zangeres en actrice geeft in de sciencefictionfilm gestalte aan Atlas Shepherd, een briljante maar misantropische data-analist die een sterk wantrouwen koestert tegen kunstmatige intelligentie. Ze neemt deel aan de onderschepping van een losgeslagen AI-robot waarmee ze een mysterieus verleden deelt. Maar wanneer de situatie uit de hand loopt, blijkt vertrouwen op AI haar enige kans om de toekomst van de mensheid te redden. Lopez is in Atlas te zien samen met onder anderen Sterling K. Brown (This Is Us), Simu Liu (Shang-Chi) en Lana Parrilla (Once Upon a Time). De film werd geregisseerd door Brad Peyton, bekend van grootschalige actiefilms als San Andreas en Rampage en Netflix-titels als Frontier en Daybreak.