Anne Rice wil Vampire Chronicles tv-adaptatie • 28-11-2016

De filmrechten van The Vampire Chronicles zijn terug in handen van Anne Rice. De schrijfster wil haar boeken nu dolgraag adapteren voor televisie.

De afgelopen jaren had Universal de filmrechten van de boeken in handen, maar nieuwe speelfilms wilden – zelfs met hulp van Rice – maar niet van de grond komen. Op social media laat de auteur weten dat de door haar geschreven verhalen simpelweg beter tot hun recht zullen komen op televisie. ‘Een kwalitatief hoogstaande tv-serie voor de personages uit mijn boeken is nu de grote droom. Jarenlang hebben jullie lezers aangegeven graag een tv-adaptatie te willen zien van het niveau van Game of Thrones, met mij als drijvende kracht.’ Samen met haar zoon Christopher is ze het script voor een pilot en de verhaallijn voor de resterende seizoenen aan het uitwerken, om vervolgens te gaan praten met verschillende tv-producenten. The Vampire Chronicles volgt de belevenissen van Lestat, een Franse edelman die in de 18de eeuw verandert in een vampier. Het twaalfde boek uit de serie gaat morgen in de verkoop.

Het eerste boek uit de reeks – Interview with the Vampire uit 1976 – werd in 1994 al eens verfilmd met Tom Cruise als Lestat. Rice wil met haar nieuwe tv-adaptatie echter beginnen met het tweede boek, The Vampire Lestat uit 1985. Verder werd Queen of the Damned met Stuart Townsend en de inmiddels overleden zangeres Aaliyah uit 2002 nog losjes gebaseerd op het werk van Rice.