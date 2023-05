Angelina Jolie over First They Killed My Father • Nieuws • 21-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt met het door Angelina Jolie geregisseerde First They Killed My Father. De actrice vertelt over haar passieproject.

First They Killed My Father is een adaptatie van het gelijknamige boek van Loung Ung. Als kind in Cambodja maakte ze tussen 1975 en 1979 het dodelijke regime van de Rode Khmer van dichtbij mee en later besloot ze haar ervaringen van toen op papier te zetten. De film volgt haar van haar vijfde tot haar negende, terwijl ze samen met haar familie het beste probeert te maken van barre omstandigheden. Jolie is inmiddels een goede vriendin van Ung en verfilmde haar verhaal voor Netflix, in de oorspronkelijke voertaal en met een bijna volledig Cambodjaanse cast en crew. First They Killed My Father werd dan ook helemaal op locatie geschoten, met meer dan 3500 lokale extra’s. Het is na In the Land of Blood and Honey , Unbroken en By the Sea de vierde prent van Jolie als regisseur. Haar Cambodjaanse adoptiezoon Maddox werkte ook aan de film.

First They Killed My Father wordt geproduceerd door Rithy Phan, maker van de voor een Oscar genomineerde Cambodjaanse documentaire The Missing Picture. De exacte datum waarop de film op Netflix verschijnt is nog niet bekend.