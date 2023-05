Amy Schumer: Leather Special: Een teleurstellende herhaling van zetten • Netflix , Recensie • 07-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Te veel lichaamssappen en te weinig inhoud.

Amy Schumer betreedt in navolging van grootheden als Eddie Murphy het podium in een leren tenue. In een grote zaal in Denver verklapt ze zo de titel van haar nieuwe Netflix-special: een nietszeggende titel overigens, zo blijkt na een klein uur. De voorstelling bestaat vooral uit anekdotes over lichaamssappen: ‘Mijn vagina ruikt naar geiten, en op een slechte dag naar IS.’ Schaamteloos vertelt ze hoe ze sneeuwengelen wil maken van sperma. Een gedachte die wordt ondersteunt met tenenkrommende slapstick. Hebben we dit niet al eerder gezien?

Schumer heeft in het verleden met dit soort vleselijke, expliciete monologen seksisme en vrouwenhaat weten bloot te leggen. Nog belangrijker is dat ze de vrouwelijke seksuele ervaring – haar ervaring – telkens centraal stelt. Dat was en is ook broodnodig, in een wereld die nog steeds wordt gedomineerd door mannen. De crux van haar nagenoeg vulgaire observaties en routines, die begrijpen we na twintig minuten wel. Gebruik die informatie als een instrument om over iets anders te vertellen, zoals de mannelijke conceptiepil. Haar verwondering – ‘Een man aan de pil?!’ – is uiteindelijk te vluchtig en onbevredigend.

Dan komt de komiek na een reeks omwegen uiteindelijk terecht bij de twee vrouwen die in 2015 werden vermoord door een gek bij een vertoning van Trainwreck : de film waarmee Schumer zich definitief vestigde in de komediewereld. Die traumatische gebeurtenis had tot gevolg dat ze zich nu inzet voor een strikter wapenaankoopbeleid. Ze gelooft daarentegen nog in het tweede amendement. Dit is een merkwaardige uitspraak: is Schumer ineens semi-conservatief? Met haar vrienden en kennissen die wapens bezitten.

Politiek is vooralsnog niet Schumers sterkste kant: haar verhalen over crashdiëten en het onderhouden van een relatie zijn interessanter. Net als haar verwondering over de mannelijke pil dus. Maar die momenten beslaan nog geen derde deel van de Netflix-Special. De intussen als groots talent erkende komiek zou in een volgende voorstelling meer de diepte in kunnen gaan. Dan ligt de nadruk niet vrijwel uitsluitend op grappen over penetratie en vreetlust.

Amy Schumer Leather Special, 7 maart Netflix