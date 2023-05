Amerikaanse remake van Peep Show is onderweg • Nieuws • 02-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Starz werkt momenteel aan een remake van de succesvolle Britse sitcom Peep Show. Eli Jorne ( Wilfred , Blunt Talk ) is aangesteld als showrunner. Volgens Deadline zullen Sam Bain en Jesse Armstrong – de bedenkers van de originele serie – hem ondersteunen als consultanten.

Peep Show was negen seizoenen lang te zien op het Britse Channel 4 en groeide uit tot een waar cultfenomeen. De hoofdrollen waren voor David Mitchell – momenteel nog op de BBC te zien als teamcaptain in Would I Lie to You – en zijn comedy-partner Robert Webb. Als beste vrienden Mark en Jeremy deelden ze samen jarenlang al hun lief en leed, waarbij bijna de gehele serie letterlijk werd gefilmd vanuit het oogpunt van de personages, inclusief voice-overs. Peep Show won verschillende Bafta’s en kwam vorig jaar in december ten einde.

Jorne werkte onlangs voor FX aan Son of Zorn , een komedie waarin een tekenfilmfiguur in de live-action wereld zijn gezin terug probeert te winnen. Die serie heeft hij nu verlaten om voor Starz – hij werkte eerder voor de zender aan Blunt Talk – een remake van Peep Show te maken. Het is niet de eerste keer dat men poogt om de serie een Amerikaanse make-over te geven. In 2005 werd het geprobeerd door Fox – toen met een rol voor Johnny Galecki uit The Big Bang Theory – en in 2008 door Spike, maar beide pilots werden niet opgepikt.