American Horror Story S7 geïnspireerd door recente verkiezingen

Ryan Murphy onthulde alvast het thema voor het nieuwe seizoen van American Horror Story : de afgelopen presidentsverkiezingen.

Murphy deed zijn uitspraken tegenover Andy Cohen in het programma Watch What Happens Live. Hij laat zich voor het seizoen inspireren door de onverwachte overwinning van Donald Trump op Hillary Clinton. Sarah Paulson en Evan Peters krijgen rollen.‘We hebben nog geen titel, maar de opnamen starten in juni en het seizoen gaat over de recente verkiezingsstrijd.’ Toen Murphy werd gevraagd of er een personage gebaseerd zal worden op Trump zelf, antwoordde hij met ‘misschien’. Het feit dat de showrunner het thema van seizoen 7 nu al prijsgeeft is opvallend, want het thema van seizoen 6 werd pas pas vlak voor de première bekend gemaakt. Toevallig werd er eerder deze week ook een andere serie over de race tussen Trump en Clinton aangekondigd. Toen ging het om een dramaserie geschreven door Mark Boal, die eerder The Hurt Locker en Zero Dark Thirty op papier zette voor Kathryn Bigelow.