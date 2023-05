American Gods vanaf 1 mei op Amazon Prime

American Gods komt naar Nederland. De serie gaat bij ons op 1 mei van start op Amazon Prime.

Het was al bekend dat American Gods op 1 mei in Engeland zou debuteren bij Amazon, maar nu is deze releasedatum door Amazon Prime Nederland ook voor ons bevestigd. De serie werd door Bryan Fuller (Hannibal) en Michael Green (Logan) gebaseerd op de bekroonde roman van Neil Gaiman (Coraline). De hoofdrollen worden vertolkt door Ricky Whittle (The 100) als Shadow Moon, Ian McShane (Deadwood) als Mr. Wednesday en Emily Browning (Suckerpunch) als Shadows vrouw, Laura Moon. In de serie wordt ex-gevangene Shadow Moon na zijn vervroegde vrijlating door de mysterieuze Mr. Wednesday ingehuurd als bodyguard. Hij komt terecht in een verborgen wereld waar magie bestaat en waar de Oude Goden de groeiende macht van de Nieuwe Goden vrezen.