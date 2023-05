American Crime Story komt naar Netflix • Nieuws • 26-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het eerste seizoen van American Crime Story – dat in het teken stond van de rechtszaak tegen O.J. Simpson – was een gigantische succes op FX en sleepte onlangs maar liefst 22 Emmy-nominaties in de wacht. Netflix heeft inmiddels een deal gesloten met FX om de serie in de toekomst wereldwijd - behalve in Canada - te gaan streamen.

Een exacte datum is nog niet bekend gemaakt, maar het eerste seizoen The People v. O.J. Simpson: American Crime Story moet ergens in 2017 beschikbaar worden gesteld op Netflix. De daaropvolgende seizoenen zullen telkens in Nederland naar Netflix komen, zodra ze in Amerika op televisie zijn geweest. Het nieuwe seizoen van American Crime Story heeft nog geen officiële subtitel, maar zal de sociale en politieke misstanden rondom de ramp met orkaan Katrina in 2005 in kaart brengen. De tweede reeks gaat binnenkort in productie.

Elke seizoen van American Crime Story zal op zichzelf staan en telkens een nieuw onderwerp aansnijden. De allereerste reeks over de rechtszaak tegen O.J. Simpson werd erg goed ontvangen door pers en publiek. Drijvende krachten Ryan Murphy, Nina Jacobson en Brad Simpson zullen ook de tweede reeks produceren. Overigens besloot ABC kort na het succes van American Crime Story eveneens werk te maken van een waargebeurde misdaadserie