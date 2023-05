Amazon werkt aan vier nieuwe series • Nieuws • 11-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Amazon kondigt twee nieuwe series (een komedie en een drama) en twee nieuwe sitcom-pilots aan.

Amazon heeft twee nieuwe sitcom-pilots besteld. Het gaat om een proefaflevering van Upload van Greg Daniels (The Office) en een proefaflevering van Making Friends van Carter Bays en Craig Thomas (How I Met Your Mother). Making Friends wordt Amazons eerste poging tot een multi-camera sitcom. Ook over de pilots is momenteel nog geen verdere informatie vrijgegeven.

De komedie waar al direct een compleet seizoen van is besteld heeft nog geen titel, maar werd bedacht door Alan Yang ( Master of None ) en Matt Hubbard (30 Rock). Fred Armisen ( Portlandia ) en Mya Rudolph, ooit samen castleden van Saturday Night Live, spelen de hoofdrollen en treden aan als producenten. De afleveringen krijgen elk een speelduur van 30 minuten, maar de premisse is nog niet bekend.

De dramaserie (afleveringen met elk een speelduur van 60 minuten) waar eveneens een volledig seizoen van is besteld heet Tong Wars. Het verhaal speelt zich af in het San Francisco van de negentiende eeuw en volgt verschillende Aziatische misdaadfamilies in Chinatown. Deze setting doet enorm denken aan die van het onlangs door Cinemax bestelde Warrior , dat werd gebaseerd op een idee van wijlen Bruce Lee. Tong Wars werd bedacht door Paul Attanasio (House, Bull) en Wong-Kar Wai (In The Mood for Love) zal regisseren.

Tot slot bestelt Amazon ook een script (nog geen pilot) van The Boys, geschreven door Eric Kripke ( Timeless ) en gebaseerd op de strip van Garth Ennis. Seth Rogen en Evan Goldberg (bekend van Preacher , ook gebaseerd op een strip van Ennis) zullen gaan produceren en later mogelijk ook regisseren.