Amazon geeft vierde seizoen aan Bosch

Goed nieuws voor de fans van Bosch. De politieserie met Titus Welliver (Deadwood) werd door Amazon verzekerd van een vierde seizoen.

De door Welliver gespeelde LAPD-agent werd bedacht door auteur Michael Connelly, die al bijna twintig boeken schreef met het personage. Elk seizoen van de tv-verfilming haalt opnieuw inspiratie uit een aantal van die boeken. De aankondiging van het vierde seizoen komt heel erg vroeg, aangezien de productie van het derde seizoen nog maar net van start is gegaan. Het derde seizoen moet ergens in 2017 verschijnen bij Amazon. Volgens Deadline volgt de vierde reeks aan het einde van hetzelfde jaar, of ergens aan het begin van 2018. De vierde reeks zal wederom bestaan uit 10 afleveringen. Naast Welliver zijn ook The Wire-veteranen Jamie Hector en Lance Reddick te zien in de serie. Connelly zelf is één van de producenten, net als de Nederlandse Pieter Jan Brugge, die in Amerika tevens verschillende films van Michael Mann produceerde.

Hieronymus ‘Harry’ Bosch werd door Connelly vernoemd naar de Nederlandse schilder. Begin 2015 maakte het personage zijn debuut op televisie. Van Connelly werden al eerder de Bosch-loze boeken Blood Work (met Clint Eastwood) en The Lincoln Lawyer (met Matthew McConaughey) bewerkt tot speelfilms. De door McConaughey gespeelde advocaat Mickey Haller is in de boeken van Connelly de halfbroer van Harry Bosch. Bekijk hieronder de trailer voor het allereerste seizoen van de politieserie.