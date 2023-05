Alias Grace: trailer voor nieuwe Netflix-miniserie

Netflix debuteerde de volledige trailer voor Alias Grace met Sarah Gadon (11.22.63).

De miniserie is gebaseerd op een boek van Margaret Atwood (bekend van het inmiddels door Hulu verfilmde The Handmaid’s Tale ) en werd geregisseerd door Mary Harron (bekend van de controversiële Bret Easton Ellis-verfilming American Psycho). Sarah Polley (Take This Waltz) schreef het scenario. Het waargebeurde verhaal speelt zich af in 1843 en volgt de Ierse immigrante Grace (Gadon), die in Canada komt te werken voor de welgestelde Thomas Kinnear (Paul Gross). Niet veel later wordt ze echter, samen met een staljongen (Kerr Logan), beschuldigd en veroordeeld voor de moord op haar rijke werkgever en diens schoonmaakster Nancy (Anna Paquin). De (overigens wel fictieve) psychiater Simon Jordan (Edward Holcroft uit Wolf Hall) onderzoekt vervolgens of ze ook echt schuldig is.