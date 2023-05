Adam West terug als Batman in tekenfilm • Nieuws • 24-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In de jaren 60 gaven Adam West en Burt Ward op televisie gestalte aan Batman en Robin. Beluister het tweetal als het dynamische duo in de trailer voor de nieuwe animatiefilm Return of the Caped Crusaders.

De originele live-actionserie – tussen 1966 en 1968 goed voor ruim 100 afleveringen – is voor veel mensen een onlosmakelijk stukje jeugdsentiment. In 1996 kreeg Wests Batman al eens een filmversie, later in 2003 nog gevolgd door een televisie-reünie, getiteld Return to the Batcave. Voor de nieuwe tekenfilm – overigens helemaal in dezelfde campy stijl van de oude live-action serie, inclusief de ‘pooows’ en ‘baaaafs’ – spraken West (87) en Ward (71) de stemmen van de twee striphelden in. En dat is nog niet alles; ook de 83-jarige Julie Newmar is opnieuw te horen als Catwoman.

Naast Catwoman maken ook onder andere The Penguin en The Joker weer hun opwachting. Helaas zijn Cesar Romero (Joker) en Burgess Meredith (Penguin) inmiddels overleden, dus de stemmen van hun personages worden ingevuld door andere acteurs. Batman: Return of the Caped Crusaders krijgt op 11 oktober een digitale release in Amerika en verschijnt vervolgens op 1 november op Blu-ray en DVD.