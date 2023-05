ABC praat met Disney over Star Wars-serie • Nieuws • 05-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De plannen zijn nog niet zo concreet als die voor Star Trek , maar mogelijk komt er in de toekomst ook een live-action tv-serie van Star Wars. Deadline bericht dat ABC momenteel met Lucasfilm – dat inmiddels onderdeel is van Disney – praat over een televisieversie.

Tijdens een panel van de Television Critics Association kreeg ABC-baas Channing Dungey de vraag gesteld of we ooit een Star Wars -serie kunnen verwachten op de zender. ‘Als fan zou ik daar heel graag ja tegen willen zeggen,’ liet Dungey weten. ‘We hebben daarover al gesprekken gehad met Lucasfilm en die gesprekken zullen we ook in de toekomst blijven voeren. Het zou mooi zijn om de franchise nog verder uit te breiden.’ Star Wars heeft momenteel wel een lopende animatieserie – getiteld Rebels – die deze herfst weer begint.

Sinds Lucasfilm werd overgenomen door Disney, is de Star Wars -franchise levendiger dan ooit. De meest recente bioscoopfilm Star Wars: The Force Awakens bracht wereldwijd ruim 2 miljard dollar op. De officiële sequel volgt in 2017, maar eind dit jaar verschijnt eerst nog de prequel Rogue One. Daarnaast werd Alden Ehrenreich gecast als een jonge Han Solo in een andere prequel-film. Als kers op de taart krijgt zelfs Disneyland een eigen Star Wars -land.