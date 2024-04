A Small Light: oorlogsdrama gaat in mei van start bij National Geographic

Bel Powley (Masters of the Air) geeft in de achtdelige miniserie gestalte aan de vrouw die onder meer Anne Frank en haar familie verborgen hield voor de nazi's.

Het oorlogsdrama A Small Light gaat volgende maand van start bij National Geographic: op 5 mei (Bevrijdingsdag dus) wordt er afgetrapt met de eerste twee afleveringen en vervolgens zie je elke zondag een dubbele aflevering. A Small Light vertelt het levensverhaal van secretaresse Miep Gies (Bel Powley), die van haar werkgever Otto Frank (Liev Schreiber) het verzoek krijgt om zijn familie verborgen te houden voor de nazi's. Uiteindelijk waakten zij en haar man Jan (Joe Cole) twee jaar lang over de familie Frank en een aantal andere gezinnen. Gies was ook de vrouw die het dagboek van Anne Frank (Billie Boullet) zou bewaren, om haar verhaal later met de wereld te delen. De Nederlandse actrice Hanna van Vliet (Anne+) heeft een bijrol als verzetsstrijder Frieda Belinfante. A Small Light bestaat uit in totaal acht afleveringen, die ook te zien zijn op Disney+.