9-1-1: zevende seizoen gaat in juni van start op Star Channel

Het zevende seizoen gaat morgen in première op Disney+, maar in juni is ook tv-zender Star aan de beurt, dat wekelijks een dubbele aflevering uitzendt.

Het zevende seizoen van het (politie)drama 9-1-1 gaat binnenkort van start op televisie: vanaf 19 juni zie je elke woensdag een dubbele aflevering op Star Channel. Overigens is het nieuwe seizoen eerder online te zien, want de zevende reeks gaat morgen al in première bij de vod-dienst Disney+. De dramaserie 9-1-1 draait om de 'first responders' die werkzaam zijn bij de politie, brandweer en ambulance. Als hulpverleners die vaak met schokkende situaties geconfronteerd worden, moeten ze een balans zien te vinden tussen het redden van mensen in nood en het oplossen van hun eigen privéproblemen. In de première zien we onder meer hoe LAPD-agente Athena Grant-Nash (Angela Bassett) en brandweerman Bobby Nash (Peter Krause) na een explosie op een cruiseschip de passagiers in veiligheid proberen te brengen. 9-1-1 werd ontwikkeld door onder meer Ryan Murphy, wiens American Horror Story binnenkort ook weer van start gaat bij Star Channel. Het drama is inmiddels al zeker van nog een achtste seizoen.