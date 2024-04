American Horror Story: twaalfde seizoen (Delicate) start in mei op Star Channel

Het twaalfde seizoen van American Horror Story (subtitel: Delicate) is vanaf 6 mei elke maandag te zien op Star Channel. Emma Roberts (Scream Queens, verschillende eerdere seizoenen van AHS) speelt in de aanstaande reeks de hoofdrol als Anna Victoria Alcott, een jonge actrice die maar niet zwanger lijkt te kunnen raken. Terwijl het enthousiasme rondom haar nieuwe film steeds verder toeneemt, begint ze te vermoeden dat iets of iemand haar kinderwens probeert te dwarsbomen. Matt Czuchry (Gilmore Girls) is te zien als Anna's echtgenoot Dex en Kim Kardashian geeft gestalte aan haar geheimzinnige pr-manager Siobhan. American Horror Story werd ontwikkeld door Ryan Murphy (Dahmer), maar hij gaf dit seizoen zijn taken als showrunner uit handen aan Halley Feiffer (Impeachment: American Crime Story). Het is ook het eerste seizoen dat geen originele verhaallijn heeft: Delicate is een tv-bewerking van het boek Delicate Condition van Danielle Valentine.