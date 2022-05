ANNE+: Wat kan jij doen in de strijd tegen homofobie?

'Mensen dit kan toch echt niet meer?', zegt Anne in de serie ANNE+ wanneer ze een nieuwsbericht ziet over een homofobe aanval op een stel in Amsterdam.

Max: 'Oh mijn God.' Teun: 'Wow.' Max: 'Ja, godver. Zij kwamen gewoon de Reguliers uitgelopen.' Teun: 'Bizar, joh.' Max: 'Fucking hell. Kunnen wij niet iets doen? Een demonstratie, of zo.' Teun: 'Dat gaat toch niks helpen.' Max: 'Jawel! Een demonstratie brengt dit soort shit onder de aandacht. Mensen vergeten gewoon dat dit gebeurt hè. Ook in Amsterdam. Ze horen er misschien af en toe wat over, en dan denken ze: oh jee, wat erg. Dan delen ze hopelijk iets op sociale media en dan gaan ze gewoon weer terug naar hun facking simpele heteroleven. Dansen in de Disco Dolly of facking Woody Allen-films kijken. En tongen op straat zonder in elkaar geslagen te worden. Nee, echt. Ik ga wat organiseren.' Teun: 'Nu meteen? Ga je echt nu de wereld redden van homofobie?' Max: 'Ja, liefje. De gays wachten op me.'