Eerbetoon aan LHBTIQ+ militairen bij Australisch oorlogsmonument afgeblazen na bedreigingen

Het had een indrukwekkend eerbetoon moeten worden. De Shrine of Remembrance, het nationale oorlogsmonument in de Australische stad Melbourne, zou verlicht worden in de regenboogkleuren uit respect voor alle LHBTIQ+ militairen die hun leven geofferd hebben ten dienste van de natie. Dat is geen overbodige luxe want juist zij zijn slachtoffer van harde repressie. Dienst nemen als openlijk homo was tot 20 jaar geleden bijvoorbeeld verboden. Activisten die een krans wilden leggen voor de LGBTQ+ gevallenen werden gearresteerd.

Het eerbetoon is echter afgeblazen na een golf van haatzaaiende reacties en bedreigingen, bericht de publieke omroep ABC. Conservatieve opiniemakers hebben in de media fel tegen de verlichting geprotesteerd. In een verklaring zegt de directeur van het monument. "We zien nu wat leden van de LHBTIQ+ gemeenschap dagelijks ervaren. Het is haatdragend." Hij herinnerde er aan dat 50 jaar geleden de oprichting van een monument voor omgekomen vrouwelijke militairen ook op verzet stuitte. Net als de invoering van een jaarlijkse herdenking voor de Aboriginal bevolking, de oorspronkelijke bewoners van Australië. "De waarden van een samenleving veranderen en de shrine is een deelnemer in die verandering en zal doorgaan met de inspanningen om allen die offers hebben gebracht bij het dienen van Australië te eren."