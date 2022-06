Hoe krijgen we de handhaving op de hoge huurprijzen beter?

Handhaving

Ook handhaving is belangrijk: 'Ten eerste moet je ervoor zorgen dat zoveel mogelijk woningen beschermd zijn tegen de te hoge prijzen. Daarna moet je zorgen dat die bescherming ook benut wordt.' Dat kan je bijvoorbeeld doen door te zorgen dat verhuurders boetes krijgen: 'Daar als overheid actief mee bezig te gaan.' Er is een maximale huurprijs voor sommige huurwoningen, maar als je erboven zit is de enige consequentie dat de huur omlaag gaat, vertelt Trip: 'Er zit een prikkel in dat je het als verhuurder altijd kan proberen.' Volgens Trip zou een wetsvoorstel over het vragen van hoge huurprijzen als economisch delict kunnen helpen: 'Verhuurders die dat doen worden dus gewoon beboet.'