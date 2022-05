Abortusrecht in de VS: hoe zit het?

Kuifje3

5 mei 2022 - 11:30

Toch is het vreemd. De rechtsprekende macht die gaat zitten op de stoel van de wetgevende macht. Of je nou voor of tegen deze zaak bent en of je nou abortus wil toestaan vanaf zes of vanaf twintig weken maakt niet uit hier. Het is het parlement (in de VS dus het huis van afgevaardigden) die hier dus over zou moeten gaan. Rechters doen hun uitspraken op basis van wetten. Als die wetten ongewenste ruimte bieden voor interpretatie dan moeten ze worden aangepast. Een taak dus voor de wetgever. In het huis is er (nu nog) een Democratische meerderheid. Als de Democraten dus de uitspraak van het hooggerechtshof willen dwarsbomen dan moeten ze dat gewoon doen door heldere wetgeving. Overigens vind ik de stellingname van de rechters niet eens onlogisch, maar dat is een andere discussie.