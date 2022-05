Op 11 september 2011 is het tien jaar geleden dat de aanslagen op het New Yorkse World Trade Center plaatsvonden. Documentairemakers van de VARA en de VPRO hebben de krachten gebundeld en brengen op maandag 5, donderdag 8 en zondag 11 september op Nederland 2 de driedelige documentaireserie 9/11: De dag die de wereld veranderde. Met als centrale vragen: wat waren de onderliggende oorzaken van 9/11 en wat zijn de motieven en de gevolgen geweest van de War on Terror, die daarop volgde? VARA-programmadirecteur Frans Klein: ‘De twee omroepen die het sterkst zijn in onderzoeksjournalistiek, de VARA en de VPRO, hebben de handen ineen geslagen. Dit resulteert in een indringend drieluik, dat nieuwe inzichten verschaft in één van de meest belangwekkende gebeurtenissen uit de recente geschiedenis.’ VPRO-hoofdredacteur Frank Wiering: ‘VPRO-onderzoeksjournalistiek op de vierkante millimeter, met mensen van vlees en bloed. VARA-onderzoeksjournalistiek van de grote lijn en de onderste steen die boven zal komen. Tezamen de diepte in rond 9/11 en wat er écht gebeurde.’ Het drieluik 9/11: De dag die de wereld veranderde bestaat uit de volgende delen: Deel 1: ‘De aanvliegroute’, maandag 5 september om 20.55 uur: Waarom vonden de aanslagen plaats? Een dubbele zoektocht naar de motieven van de kapers en naar de wortels van de gewelddadige strijd van Al Qaida. Deel 2: ‘Toestemming om te vuren’, donderdag 8 september om 21.00 uur: Hoe de bevolking van Irak doelwit werd in de War on Terror en de desastreuze gevolgen van een oorlog, die gebaseerd was op leugens. Deel 3: ‘Het bange land’, zondag 11 september om 20.15 uur: Wat gebeurt er met een samenleving als ‘de islam’ als oorzaak wordt gezien van terrorisme? Hoe het islamdebat in het bange Nederland escaleerde. 9/11: De dag die de wereld veranderde, documentaireserie, 3 x 50 minuten, op maandag 5, donderdag 8 en zondag 11 september 2011 bij de VARA/VPRO op Nederland 2.