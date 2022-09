Zorgorganisatie Careyn weigert manifest ouderen te ondertekenen 11-03-2019 • leestijd 2 minuten • bewaren

Zorgorganisatie Careyn wil het manifest ‘Geef ouderen hun stem terug’ niet ondertekenen. Een groep jongeren die het manifest opstelde, woonde samen met ouderen in een woonproject van Careyn. De besluiten van de zorgorganisatie leidden tot maandenlang durend verzet onder bewoners en uiteindelijk tot het manifest voor betere ouderenzorg. De jongeren reageren zeer teleurgesteld op de reactie van Careyn.

De zorgorganisatie laat in een brief weten met ‘veel interesse kennis te hebben genomen van de inhoud van het manifest’, maar het in ‘deze vorm’ niet kunnen ondertekenen.



“De reactie is vooral formeel, het gaat erover hoe Careyn formeel de zaken op orde heeft, maar het gaat weer niet over de ouderen zelf, wat die echt vinden en wat die echt willen”, zegt Wouter Smink van de jongerengroep Tegen de Onverschilligheid. Marit de Jong vindt dat de Careyn met de mensen zelf in gesprek moet, “het zijn bewoners geen cliënten".

‘Oude bomen moet je niet verplanten’

“Careyn erkent eenzaamheid onder ouderen als probleem in hun reactie”, zegt Martijn Baart van de jongerengroep over de brief van Careyn. “De oplossing hiervoor hadden ze letterlijk in huis, namelijk het samenwonen met jongeren. Dat ze dit voortijdig hebben stopgezet, daarover reppen ze met geen woord.”

