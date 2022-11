Zorgen OM over verborgen criminaliteit

Van Nimwegen: ' Een winkelstraat met veel gelijke winkels, met weinig klanten. Een bedrijventerrein met heel veel autobedrijven, en nauwelijks zichtbare activiteiten. Dat kan niet. Daar zit iets achter. Een verborgen verdienmodel. Grote kans dat er geld wordt witgewassen. ” Niet zelden zitten drugsbendes achter deze bedrijven. Volgens de hoofdofficier vergen deze vormen van criminaliteit een andere wijze van opsporing van de politie.Ook bij de aanpak van de zogenoemde ondermijnende criminaliteit: criminele samenwerkingsverbanden die het vertrouwen in de maatschappij aantasten, denk aan mensenhandel, drugshandel, fraude, witwassen en cybercrime wordt tegenwoordig anders “opgespoord”. ' Het gaat niet alleen om de drugssmokkel alleen. Wat gebeurt eromheen, wie en welke organisaties en bedrijven faciliteren al dan niet onbewust, werken mee, en waar blijft het verdiende geld' , aldus Van Nimwegen.In de ZEMBLA uitzending ' Misdaad loont ' wordt duidelijk dat de politie moeite heeft met het opsproren van crimineel geld. Zo heeft Nederland nog steeds geen centraal bankregister, in tegenstelling tot de ons omringende landen. Met zo’n register weten rechercheurs onmiddellijk bij welke banken een verdachte een rekening heeft. Nu moeten rechercheurs daarvoor alle banken apart benaderen.