Ziekenhuizen extra alert op schoonmaak na ZEMBLA 'Vieze ziekenhuizen' • 20-04-2009

De brancheorganisatie van de Nederlandse ziekenhuizen, NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), De vereniging van ziekenhuizen (NVZ) is zo geschrokken van de ZEMBLA 'Vieze ziekenhuizen' dat alle ziekenhuizen in hun eigen instelling zullen checken of er verbeteringen zijn aan te brengen. “Wat we daar zagen, kan niet,” stelt Gita Gallé, directeur NVZ. “Elk ziekenhuis heeft precies in protocollen staan hoe, wat en wanneer er schoongemaakt moet worden. Deze uitzending toont aan dat de naleving van die protocollen beter kan en beter moet. Tegelijkertijd gaat het me te ver om op basis van deze beelden de conclusie te trekken dat het dus in de Nederlandse ziekenhuizen een bende is.” Undercover In de uitzending worden beelden getoond die zijn gemaakt door een ZEMBLA-verslaggever die undercover als schoonmaker aan de slag ging. Hierop is te zien dat schoonmaakregels vaak worden overtreden. Er zijn wel protocollen, maar die worden niet op de juiste manier uitgevoerd. Gallé: “Het maakt maar weer eens duidelijk dat je er niet bent met goede afspraken en protocollen alleen, je moet ook controleren en toetsen. De ziekenhuizen die in deze uitzending te zien zijn, hebben al direct hun maatregelen genomen en ook de andere ziekenhuizen zullen nagaan of het bij hen nodig is protocollen of werkwijzen aan te passen.” Volgens Gallé is er wel al veel aandacht voor het voorkomen van infectieziekten. De ziekenhuizen erkennen zeker dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van de schoonmaak, maar ontkennen ze dat het overal een vieze bende is.