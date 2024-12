Zembla Podcast: Onveilige artsen

Meerdere chirurgen van de afdeling Heelkunde van het HagaZiekenhuis in Den Haag hebben zich seksueel grensoverschrijdend gedragen tegenover arts-assistenten die in het ziekenhuis in opleiding zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla.

In een driedelige podcastserie onderzoekt Zembla wat er in dit ziekenhuis is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en welke cultuur hieraan ten grondslag ligt. In de eerste aflevering van de podcast hoor je het verhaal van Sylvia. Dat is niet haar echte naam en je hoort ook niet haar eigen stem. Zij was arts-assistente en deed eind vorig jaar een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een van de chirurgen die voor haar opleiding verantwoordelijk was, ging over de schreef. Je hoort het verhaal van een melder die anoniem haar verhaal doet.