Zembla Podcast: Martelingen in Iran

De afgelopen maanden gingen duizenden Iraniërs de straat op om te protesteren tegen het streng-islamitische regime in hun land. De protesten werden bloedig neergeslagen door de Iraanse Revolutionaire Garde. Opgepakte demonstranten worden verkracht, gemarteld en geëxecuteerd, blijkt uit recente berichtgeving van Amnesty International. In de Zembla Podcast het verhaal van Keyvan Shahbazi die de martelingen door de Garde veertig jaar geleden zelf meemaakte.

Keyvan Shahbazi was als zeventienjarige scholier onderweg naar zijn eindexamen, toen hij iets kouds in zijn nek voelde. Dat bleek de loop van een revolver. Hij werd meegenomen door de Garde en gevangen gezet in een piepkleine cel, opgepropt met veertig gevangenen. Tijdens de martelsessies die volgen, vraagt Shahbazi steeds: wat willen jullie weten? “Nou, jij weet toch zelf veel beter wat je moet vertellen,” krijgt hij te horen.

Uiteindelijk lukte het Keyvan te ontsnappen aan de martelingen en naar Nederland te vluchten. Veertig jaar later ziet hij zijn voornaamste folteraar terug op televisie, als president van zijn geboorteland Iran. In de Zembla Podcast vertelt Keyvan over de gruwelijkheden die hij meemaakte, over zijn ontsnapping en over hoe zijn geboorteland hem nog altijd achtervolgt.