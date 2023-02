Zembla Podcast: Het wantrouwen tussen journalisten en voorlichters Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Zembla-journalist Ton van der Ham werd bijna vijf jaar geleden opgepakt in het UMC Utrechtnadat een conflict met een woordvoerder van het ziekenhuis escaleerde. In een nieuwe aflevering van de Zembla Podcast blikt hij samen met Zembla-eindredacteur Manon Blaas terug op die gebeurtenis en vertelt Van der Ham over het onderzoek dat hij deed naar de vaak gespannen relatie tussen journalisten en persvoorlichters.

Luister hier de podcast:

In 2018 werd Van der Ham door een doodzieke patiënt uitgenodigd voor een lezing in het ziekenhuis. Hij ging met camera naar het ziekenhuis, maar bij aankomst werd hij tegengehouden door de woordvoerder. Ook na afloop van de lezing mocht hij geen opnames maken, terwijl dat was afgesproken met de persvoorlichter. Toen Van der Ham weigerde te vertrekken, werd hij gearresteerd.

Waarom is er zoveel wantrouwen?

Omdat Van der Ham in zijn werk regelmatig botst met persvoorlichters, wilde hij hier meer over te weten komen. Eind 2021 was hij daarom drie maanden lang in Oxford om bij het Reuters Institute for the Study of Journalism hier onderzoek naar te doen. Van der Ham spreekt voor zijn onderzoek met tientallen woordvoerders, communicatieadviseurs en PR-medewerkers.

Van der Ham vertelt in de podcast over het spannendste gesprek tussen hem en de woordvoerder die hem liet arresteren. Het was het eerste gesprek dat zij sinds de escalatie met elkaar voerden: “Ik realiseerde me nu pas dat de confrontatie in het UMC Utrecht voor hem ook heel intimiderend moet zijn geweest,” vertelt Van der Ham. “Ik zag hem als een opponent en hij zag mij als een opponent en dan zit je in een situatie dat je je niet meer in de ander kan verplaatsen. Hij vertrouwde mij niet en hij vond mij echt gevaarlijk.”