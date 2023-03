Zembla Podcast: Een achtergehouden rapport over het lawaai van windmolens Vandaag • leestijd 2 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

Duizenden mensen in Nederland hebben te maken met geluidsoverlast door windmolens. Ze lijden aan slapeloosheid en hebben als gevolg daarvan allerlei gezondheidsklachten. Zembla ontdekte een document uit 2009 waarin wordt gewaarschuwd voor de geluidsnormen die gelden voor windmolens: ze zouden omwonenden onvoldoende beschermen.

In een nieuwe aflevering van de Zembla Podcast praten Zembla-journalisten Wilfried Koomen en Vincent Harmsen over dit document, dat destijds nooit met de Tweede Kamer is gedeeld. Het gaat om een rapport van de VROM-inspectie uit 2009. Zembla kreeg het in handen na een beroep op de Wet Open Overheid (WOO).

De inspectie oordeelt hard: de inspecteurs van VROM schrijven dat de regeling burgers 'onvoldoende' beschermt tegen 'geluidsoverlast' en waarschuwen voor ‘slaapverstoring door piekbelasting’. 'Overtredingen' op de geluidsnormen kunnen volgens de inspecteurs 'straffeloos' worden begaan. Volgens het rapport is de geluidsnorm in de praktijk niet handhaafbaar. Dit is omdat pas aan het eind van het jaar duidelijk is of de molens gemiddeld te veel lawaai hebben gemaakt.

Wilfried Koomen: 'Ze deed alsof het een soort van persoonlijk advies was dat bij de vrijdagmiddagborrel aan haar was gegeven.'

Toenmalig milieuminister Jacqueline Cramer (PvdA) heeft dit rapport nooit met de Tweede Kamer gedeeld. Zij stelt dat het rapport voor ‘intern beraad’ was bedoeld: “Er stonden een heleboel persoonlijke opvattingen in. En om die persoonlijke opvattingen van individuele ambtenaren niet te laten domineren in een maatschappelijke discussie, heb ik inderdaad gezegd: het is een intern rapport.”

Wilfried zegt daarover in de podcast: “Ze deed alsof het een soort van persoonlijk advies was dat bij de vrijdagmiddagborrel aan haar was gegeven. Maar dat is natuurlijk niet zo, het is een officieel document. Zij legt die regels niet voor niets voor aan de VROM-inspectie.”

Vincent: “Als je kijkt naar alle beleidsstukken en je spreekt met betrokkenen uit die tijd, dan kom je erachter dat het zwaartepunt heeft gelegen bij het plaatsen van windturbines. En misschien is dat verdedigbaar. Misschien is klimaatverandering zo’n existentiële dreiging en moeten we heel snel hernieuwbare energie realiseren en betekent dat dat omwonende daar hinder van zullen ondervinden. Maar dan moet het wel op een transparante manier gebeuren. Daar heeft het hieraan geschort en je ziet dat er daardoor meer weerstand komt tegen hernieuwbare energie.”