Zembla Podcast: De omstreden miljoenendeal van de koning 19-03-2024

Door een opvallende uitspraak van de hoogste bestuursrechter van ons land is de koninklijke klucht rondom Kroondomein Het Loo nog altijd niet voorbij. Volgens de rechter is de subsidie, die koning Willem-Alexander kreeg voor Kroondomein het Loo, rechtmatig. In de Zembla Podcast vertelt journalist Ton van der Ham over zijn onderzoek om tot de bodem uit te zoeken hoe de rechter tot deze uitspraak is gekomen. Is hier sprake van een rechterlijke dwaling?

Luister de Zembla Podcast:

Op 17 oktober 2023 deed de hoogste bestuursrechter van ons land een opvallende uitspraak over een omstreden miljoenendeal tussen kabinet en koning. Willem-Alexander kreeg de afgelopen jaren 4,7 miljoen euro subsidie voor onderhoud van Kroondomein het Loo. Dit is een groot natuurgebied in de Veluwe. Maar volgens De Faunabescherming, die de zaak aanspande, krijgt de koning onterecht een voorkeursbehandeling. Hij hoeft zich van het ministerie namelijk niet aan de voorwaarden van die subsidie te houden.

Het leek een ijzersterke zaak, juristen dachten dat De Faunabescherming wel zou winnen, maar het liep anders. De rechter oordeelde dat de subsidie wel degelijk rechtmatig is verkregen, waarmee de zaak definitief werd afgedaan. Maar klopt dit wel?

Onderzoeksjournalist Ton van der Ham beet zich opnieuw vast in deze schimmige constructie, vroeg vooraanstaande deskundigen om mee te lezen, confronteerde de rechtbank met tegenstrijdigheden en hij concludeert dat 'deze koninklijke klucht' nog altijd niet voorbij is. "Wat mij opvalt is dat er steeds iets voor de Koning wordt geregeld. En dat gaat vaak om veel geld," vertelt Ton in de podcast.