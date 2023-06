Zembla Podcast: De extreme onrechtvaardigheid van de WIA Vandaag • leestijd 1 minuten • 821 keer bekeken • bewaren

De wetgeving waar je mee te maken krijgt als je arbeidsongeschikt raakt in Nederland lijkt onrechtvaardig voor mensen met lage lonen. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Tienduizenden mensen komen er ieder jaar door in de knel. Ze voelen zich in de steek gelaten, omdat ze moeten opboksen tegen een oneerlijk systeem.

Luister via Spotify:

Onderzoeksjournalisten Evelien Vehof en Frederick Mansell onderzochten voor Zembla hoe duizenden mensen in de problemen komen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. “We zijn in dat systeem gedoken en toen schrokken we ons eigenlijk kapot,” vertelt Frederick Mansell over hun onderzoek in een nieuwe aflevering van de Zembla Podcast.

Ze plozen het systeem helemaal uit, hielden het tegen het licht en spraken meerdere deskundigen: “We hebben niemand gesproken die vindt dat dit een heel eerlijk, goedwerkend, rechtvaardig systeem is.”